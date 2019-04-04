Apple представила новые беспроводные наушники Powerbeats Pro

04.04.2019 19:55



Компания Apple разработала и представила новую модель беспроводных наушников, работающих на чипе H1, сообщает «Riafan.ru». Beats Powerbeats Pro сильно отличаются от всем известных AirPods, они имеют регулируемое крепление, которое позволит наушникам держаться на ушах пользователей, также они несколько больше AirPods. Но в свою очередь новая модель наушников имеет ряд преимуществ, таких как защита от влаги и пота, одного заряда устройства хватает до 9 часов работы. В связи с такими преимуществами данная модель позиционируется в первую очередь как товар для спортсменов.