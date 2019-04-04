Мгновенные переводы денег за границу теперь доступны в Сбербанке

04.04.2019 16:53



Как говорится в официальном сообщении пресс-службы Сбербанка, теперь клиентам банка доступна услуга мгновенного перевода денежных средств за границу с помощью смартфона. Деньги можно будет получить в любом офисе Western Union в той стране, куда был сделан перевод. Пока, данная услуга распространяется на страны СНГ и ближайшего зарубежья, но позже, список стран будет расширен. Стоимость предоставляемой услуги составит 1% от суммы перевода. Его можно осуществить через приложение "Сбербанк Онлайн", указав фамилию, имя, отчество и номер телефона получателя, пишет ТАСС.