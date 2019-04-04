В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta

04.04.2019 19:30



По итогам прошлого месяца в России был установлен рекорд по продажам автомобилей Lada Vesta, сообщает «Ufatime.ru». Всего за март 2019 года жители страны приобрели 12850 автомобилей этой модели, что на 40% больше аналогичного показателя 2018 года. Второе место в модельном рейтинге занимает также автомобиль АвтоВАЗА – Lada Granta с показателем в 10422 автомобиля, прирост составил 24%, третье место принадлежит Kia Rio с показателем в 8927 авто (минус 9%).