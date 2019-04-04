В Финляндии обнаружили 5000-летнее зерно ячменя
Ученые с факультетов археологии и химии Хельсинкского университета, а также шведские операторы в области археологии обнаружило зерна ячменя и пшеницы в поселениях на Аландских островах Финляндии и в регионе современного Стокгольма.
Возраст зерен был установлен с помощью радиоуглеродного датирования. Исходя из результатов, зерна возникли в период культуры гребенчатой керамики, таким образом им примерно 4300-5300 лет. В дополнение к зернам злаков остатки растений, обнаруженные на участках, включали скорлупу фундука, семена яблок, клубневые корни малого чистотела и шиповника.
Исследование показывает, что мелкое земледелие было воспринято культурой гребенчатой керамики, в следствии торговли, которая распространялась от континентальной Европы до Скандинавии. Другие археологические находки также свидетельствуют о тесном контакте между населением, проживающем на данной территории, пишет EurekAlert.
"Зерна, найденные на Аланде, являются доказательством того, что культура гребенчатой керамики привела к культивированию в местах, где она еще не практиковалась", - говорит Сантери Ванханен, докторант археологии Хельсинкского университета.
5000-летнее зерно ячменя, найденное на Аланде, является самым старым зерном, когда-либо найденным в Финляндии. Исследователи также обнаружили горсть зерен ячменя и пшеницы на несколько сотен лет моложе, представляющих собой обычную пшеницу или клубневую пшеницу.
"Мы также датировали одно зерно ячменя, найденное в Расеборге, Южная Финляндия. Это зерно и другие самые ранние зерна, найденные на материковой Финляндии, датируются примерно 3500 годами, что примерно на 1500 лет отстает от Аланда, согласно современным знаниям", - объясняет Ванханен.
В предыдущих исследованиях было чрезвычайно трудно доказать, что население охотников-собирателей занималось земледелием в течение известной истории, не говоря уже о каменном веке. Исследования древней ДНК в последние годы доказали, что распространение сельского хозяйства в Европе было почти исключительно за счет мигрантов.
"Мы считаем возможным, что население, которое в основном специализировалось на морской охоте, выращивало растения, поскольку эта практика придавала сообществу социальную значимость. Не исключено, что зерна могли даже использоваться для варки пива, но доказательства еще не найдены".
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