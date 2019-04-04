Госдума рассмотрит законопроект о достройке проблемных домов

04.04.2019 18:32



Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят поправки в закон о долевом строительстве, внесенные группой депутатов партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия". Речь идет о поправках регулирующих вопросы достройки проблемных домов, в том числе и в случае банкротства застройщика. Также, поправки предлагают механизм решения проблемы двойных продаж и регулируют использование материнского капитала во время приобретения жилья через эскроу-счета. В представленном документе прописаны и положения, касающиеся создания специальных фондов для достройки проблемных домов в регионах, денежные средства в которые будут поступать из Фонда защиты прав дольщиков, пишет РИА Новости.