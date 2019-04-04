Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

04.04.2019 17:59



Счетная палата России опубликовала План проверок, согласно которому будут проверяться министерства и ведомства отвечающие за реализацию Национальных проектов России. В общей сложности специалисты Счетной палаты проведут 357 проверок, в рамках которых будет проверено целевое использование денежных средств, выделяемых из федерального бюджета и внебюджетных фондов на исполнение нацпроектов. Также, в рамках проверки будет проведен аудит достижений по таки направлениям, как "Инновационное развитие и модернизация экономики", "Экология", "Производительность труда", "Цифровая экономика", "Демография", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда" и т.д., пишет Российская газета.