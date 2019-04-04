Порошенко принял вызов Зеленского. Что покажет медэкспертиза?

04.04.2019 17:33



Представитель избирательного штаба действующего президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что глава Украины принял вызов своего оппонента и собирается встретиться с ним для проведения дебатов на киевском стадионе "Олимпийский". Также Порошенко согласился пройти медицинское освидетельствование и сдать анализы на содержание в крови алкоголя и наркотических средств. Завтра, перед началом дебатов, кандидаты в президенты Украины встретятся в медицинском кабинете стадиона, пишет РБК.