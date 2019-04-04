Зеленский требует, чтобы Порошенко прошел медэкспертизу

04.04.2019 13:24



Глава избирательного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов прокомментировал факт согласия Петра Порошенко поучаствовать в дебатах на стадионе, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Он настаивает, что Порошенко ответил не на все заданные ранее вопросы: «... Там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы». Баканов считает, что по этой причине говорить о предстоящих дебатах еще рано, поскольку Порошенко «отреагировал не на все вопросы».