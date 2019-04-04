Маткапитал будут выдавать за рождение первенца

04.04.2019 15:51



Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, во время прямого эфира в программе "60 минут" на канале "Россия 1", Правительство РФ серьезно обсуждает возможность выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка. По ее словам, это связано с необходимостью мотивировать семьи на рождение детей для стабилизации демографической ситуации в России в условиях сокращения рождаемости и увеличения смертности, а также для сохранения российской нации, пишет ТАСС.