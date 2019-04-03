Умер актер Алексей Булдаков

03.04.2019 15:57



Сегодня стало известно о смерти любимого многими россиянами народного артиста России Алексея Блдакова. Об этом печальном событии в своем Instagram сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов. Известно, что Булдаков путешествовал по Монголии. Ночью в одной из гостиниц страны у него оторвался тромб. Алексею Булдакову было 68 лет. Прощание с любимым актером состоится в Доме кино. Дата и время проведения церемонии будут сообщены позднее, пишет РИА Новости.