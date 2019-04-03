03.04.2019 16:30



Во время своего выступления на "правительственном часе" в Государственной думе РФ, который был посвящен реализации национальных проектов, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что по итогам 2018 года в 32 регионах России выросла смертность населения и сократилась рождаемость. При этом Голикова отметила, что для выравнивания ситуации необходимо приложить максимум усилий и быстрыми темпами увеличить продолжительность жизни россиян, так как, по ее мнению, увеличить количество населения страны за счет стимулирования рождаемости не получится, ввиду уменьшения в России количества женщин репродуктивного возраста. По ее данным, количество женщин способных к деторождению не превышает 35 млн. человек, пишет ТАСС.