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В 32 регионах России выросла смертность

03.04.2019 16:30
В 32 регионах России выросла смертность

Во время своего выступления на "правительственном часе" в Государственной думе РФ, который был посвящен реализации национальных проектов, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что по итогам 2018 года в 32 регионах России выросла смертность населения и сократилась рождаемость. При этом Голикова отметила, что для выравнивания ситуации необходимо приложить максимум усилий и быстрыми темпами увеличить продолжительность жизни россиян, так как, по ее мнению, увеличить количество населения страны за счет стимулирования рождаемости не получится, ввиду уменьшения в России количества женщин репродуктивного возраста. По ее данным, количество женщин способных к деторождению не превышает 35 млн. человек, пишет ТАСС.

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