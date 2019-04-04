Два экс-губернатора Красноярского края отправились в глубину сибирских руд

04.04.2019 14:21



Два экс-губернатора Красноярского края вошли в Совет директоров компании "Интергео". Речь идет о бывшем вице-премьере Александре Хлопонине, которые возглавил Совет, и Льве Кузнецове. Хлопонин и Кузнецов будут присутствовать в Совете директоров компании в качестве представителей новых инвесторов: Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда и ближневосточного суверенного фонда, которые ранее выкупили 9,53% акций "Интергео", пишет газета Ведомости.

Деятельность "Интергео" связана с добычей твердых полезных ископаемых и, в основном, направлена на разработку, геологическое изучение и приобретение участков недр с запасами руд цветных металлов. Компания входит в Группу ОНЭКСИМ. В настоящее время "Интергео" разрабатывает два больших проекта: одно из крупнейших в России по запасам меди Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, расположенное в Республика Тыва, и Кингашское месторождение медно-никелевых руд в Красноярском крае.