Лукойл будет разрабатывать блок "Женис" в Каспийском море

04.04.2019 08:54



Как говорится в сообщении пресс-службы, нефтяная компания Лукойл заключила соглашение с Министерством энергетики Казахстана и компанией "КазМунайГаз" на проведение разработки блока "Женис", расположенного в 80 км от берега на шельфе Каспийского моря в Казахстане. Согласно заключенному контракту, Лукойл будет проводить работы по разведке и последующей добыче углеводородов. Известно, что ранее, французская компания Total, которая вместе с Лукойлом претендовала на проведение разведки данного месторождения, отказалась от участия в проекте, пишет РБК.