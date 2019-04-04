Алексей Рогозин покидает ОАК

04.04.2019 10:13



В ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) разработали план по оптимизации структуры компании, который предполагает сокращение штата сотрудников, пишет «Коммерсант». В частности, изменения коснуться руководящего звена: сократится число директоров по направлениям и вице-президентов. Вероятно, как отмечает издание, на фоне этих событий из корпорации уйдет генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин. Напомним, что он при этом также является главой дивизиона транспортной авиации.

Известно имя и «преемника» Рогозина в этой должности. Им станет генеральный директор ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин. Комментариев от Алексея Рогозина и Юрия Грудинина по этому поводу пока не прозвучало.