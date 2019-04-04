Конор Макгрегор передумал завершать карьеру

04.04.2019 11:37



Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор передумал завершать свою спортивную карьеру и возвращается в октагон. Как передает РИА Новости, эпатажный тридцатилетний боец рассказал об этом в своем микроблоге Twitter. Это произошло через девять дней после того, как он во всеуслышание заявил о том, что заканчивает карьеру в смешанных единоборствах. Боец заявил, что он будет «двигаться дальше вместе с фанатами разных религий и национальностей».