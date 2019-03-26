Конор Макгрегор уходит из ММА

26.03.2019 10:45



Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что решил покинуть ММА. Как передает Интерфакс, об этом он сообщил публично – в своем микроблоге Twitter.

«Короткое объявление: я решил закончить карьеру в спорте, формально именуемом ММА», - написал Макгрегор.

На прощание боец обратился ко всем своим коллегам, пожелав им успеха в предстоящих соревнованиях. Он отметил, что теперь пополнит ряды бывших коллег, которые уже на пенсии.

Многие поклонники эпатажного спортсмена, прочитав эту новость, выразили свое сожаление.