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Конор Макгрегор уходит из ММА

26.03.2019 10:45
Конор Макгрегор уходит из ММА

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что решил покинуть ММА. Как передает Интерфакс, об этом он сообщил публично – в своем микроблоге Twitter.

«Короткое объявление: я решил закончить карьеру в спорте, формально именуемом ММА», - написал Макгрегор.

На прощание боец обратился ко всем своим коллегам, пожелав им успеха в предстоящих соревнованиях. Он отметил, что теперь пополнит ряды бывших коллег, которые уже на пенсии.

Многие поклонники эпатажного спортсмена, прочитав эту новость, выразили свое сожаление.

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