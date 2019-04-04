В Таллине попросили отменить санкции после того, как в России сожгли тонны эстонской кильки

04.04.2019 10:49



О том, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике и других стран – факт, который становится все более очевидным. Так, недавно экс-градоначальник Таллина Эдгар Сависаар обратился в своем Facebook с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд. Он просит ее поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу отмены антироссийских санкций и последовавших за ними ответных действий со стороны России, передает РИА Новости.

Политик решил обратиться с этой просьбой к главе государства после того, как узнал, что в России сожгли 72 тонны эстонской кильки.

Выяснилось, что этот факт действительно имел место быть. Так, на прошлой неделе региональное Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу предоставило отчет об уничтожении порядка семидесяти тонн прибалтийской рыбы, которая ранее была изъята таможенной службой в Ивангороде.