В Минздраве Якутии проходят обыски

04.04.2019 09:40



В здании якутского Минздрава проходят следственные действия, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из правоохранительных органов. Обыски проходят и по месту жительства одного из заместителей министра, имя которого пока не называется. По словам источника, обыски не связаны с делом о картельном сговоре фармпредприятий Якутии и трехмиллиардном ущербе. Однако, кто их проводит, кто находится под подозрением и другие подробности происходящего собеседник агентства уточнять не стал.