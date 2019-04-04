От Елены Малышевой ждут извинений за ложную информацию

04.04.2019 08:56



Известная телеведущая Елена Малышева вновь обратила на себя внимание. В этот раз от нее ждут извинений за недостоверную информацию, которую она представила в одной из выпусков программы медицинской тематики «Жить здорово!». Как передает Газета.ру, возмущение и требования извиниться в своем Facebook опубликовал доктор медицинских наук и завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медуниверситета Дмитрий Мохов.

Передача, о которой говорит доктор, вышла в эфир 29 марта. В ней Малышева в компании Дмитрия Шубина представила «лживую информацию» о врачах-остеопатах. Мохов поясняет, что ведущие открыто заявили: в России не существует остеопатии в качестве медицинской специальности. Таким образом, утверждает эксперт, Малышева не только показала свою «крайнюю некомпетентность», но и ввела в заблуждение несколько сотен тысяч телезрителей. Более того, этим заявлением, как отмечает доктор, она оскорбила тысячи врачей-остеопатов.

При этом остеопатия, как напомнил Мохов, в России стала активно развиваться с 1994 года. Более того, начиная с 2012 года, она регулируется на государственном уровне.

Пользователи социальных сетей поддержали возмущения доктора, отметив, что в этих передачах неоднократно предоставлялась информация сомнительного характера.