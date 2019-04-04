Япония заявила России очередной протест из-за учений в районе Курил

04.04.2019 08:18



Токио упорно продолжает считать Курильские острова своими территориями, поэтому и любые действия, которые происходят на них, воспринимаются как так называемое «посягательство». В этот раз Япония направила Москве протест в связи с планами России провести стрельбы в районе Курил, передает РИА Новости со ссылкой на Киодо. Как заявили представители МИД Японии, подобные действия «несовместимы с нашей позицией по вопросу Северных территорий».

При этом японская сторона была оповещена представителями РФ о планах провести учебные стрельбы с 4 по 12 апреля.