Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог

03.04.2019 19:47



Более 70 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета России на развитие дорожной инфраструктуры регионов, об этом было заявлено официальными представителями правительства России, сообщает «Российская газета». Соответствующее распоряжение было подписано Дмитрием Медведевым, занимающим пост премьер-министра Российской Федерации. Вышеназванное бюджетное финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».