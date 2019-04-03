Турция станет членом НАТО только в случае отказа от российских С-400

03.04.2019 12:51



В Вашингтоне заявили, что хотят видеть эту страну в НАТО, но это может произойти только в одном случае: если Анкара откажется от закупки российских систем С-400. Как передает ФАН, об этом открыто заявил постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон. Он подчеркнул, что в Штатах хотят, чтобы Турция осталась в НАТО, но она не должна допускать размещения на своей территории С-400. По словам Хатчисона, через эти российские системы может передаваться ценная информация о военных самолетах F-35 США.

Что думают об этом ультиматуме США власти Турции, пока неизвестно. На момент выхода заметки Анкара не делал никаких официальных заявлений.