Порошенко проведет дебаты с Зеленским на "Олимпийском"

04.04.2019 07:30



Действующий глава Украины Петр Порошенко согласился на предложение своего оппонента по второму туру президентских выборов Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Тем не менее, Порошенко напомнил Зеленскому правила проведения дебатов, прописанные в законе о президентских выборах на Украине, и подчеркнул, что дебаты должны проходить на базе Общественного телевидения для того, чтобы их трансляция проходила по всем телеканалам и все граждане Украины могли свободно следить за ходом дебатов, пишет ТАСС.