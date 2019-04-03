Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

03.04.2019 20:42



Владимир Зеленский, являющийся лидирующим кандидатом на пост президента Украины, вызвал действующего президента страны Петра Порошенко на общественные дебаты, которые планируется провести на крупнейшем украинском спортивном стадионе «Олимпийский», сообщает «РБК». Зеленский заявил, что не намерен уклоняться от прямой встречи с Порошенко и готов провести общественные дебаты «лицом к лицу».