Польша нанесет ядерный удар по России

04.04.2019 07:11



Польский генерал Вальдемар Скшипчак во время своего интервью изданию Wirtualna Polska заявил, что в том случае, если российская сторона проявит агрессию в отношении страны, то Польша нанесет ядерный удар по ее территории. По его словам данные "планы" существуют в Польше еще со времен противостояния "Красной армии", но они вполне могут быть осуществлены и против современной России. Также, генерал выразил опасение ослаблением НАТО и выразил надежду, что в связи с серьезностью угрозы со стороны России, НАТО усилит свои позиции на восточном фронте с помощью Польши, пишет РИА Новости.