В России поблагодарили Запад за санкции

03.04.2019 21:58



Сергей Швецов, занимающий должность заместителя председателя Центрального банка России, заявил, что санкциям со стороны Запада следует сказать лишь «спасибо», поскольку они серьезнейшим образом поспособствовали развитию российской экономики, сообщает «РБК». По словам Швецова, на текущий момент макроэкономика России «на голову» выше подавляющего большинства стран мира, поскольку многие ключевые показатели улучшили свои позиции.