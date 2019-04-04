Кокорин и Мамаев останутся под арестом

04.04.2019 06:56



Скандально известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под арестом. Такое решение вынесла судья Пресненского суда города Москвы. Под арестом футболисты, также как и другие фигуранты данного дела Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, останутся до 25 сентября. Также судья Елена Абрамова назначила рассмотрение дела по существу на 9 апреля текущего года. Заседание начнется в 12:00 мск. Фигуранты уголовного дела обвиняются в избиении нескольких человек в Москве, пишет ТАСС.