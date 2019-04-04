Норкин "исчез" из студии прямо во время эфира

04.04.2019 06:35



Ведущий ток-шоу "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин покинул студию прямо во время эфира. В гостях у Норкина был Сергей Лоико, с которым они обсуждали политическую ситуацию, сложившуюся в данный момент на Украине. После рекламного блока вести программу продолжил Александр Гурнов, заявив, что "Место встречи" изменить, конечно, нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Позднее, официальный представитель пресс-службы НТВ сообщил, что Андрей Норкин покинул студию по причине плохого самочувствия. Он находится на больничном, а во время его отсутствия программу будет вести Иван Трушкин, пишет РИА Новости.