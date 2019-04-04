Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

04.04.2019 00:39



Компания «Mercedes-Benz» представила прототип своего нового автомобиля, который прозвали «маленьким Гелентвагеном» за схожесть форм со знаменитой классической моделью, сообщает «Speedme.ru». Официальная презентация новой модели запланирована на 15 апреля, а пройдет она в Шанхае. Данная модель фактически готова к полномасштабному серийному производству, а ее поступление в продаже намечено на осень 2019 года.