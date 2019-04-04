Ozon отчитался о рекордном росте продаж

04.04.2019 00:24



Компания «Ozon», специализирующаяся на продаже различных товаров через интернет, опубликовала отчет, согласно которому за прошедший, 2018 год, объемы продаж увеличились более чем на 70%, составив порядка 42 млрд рублей, сообщает «РБК». Подобный уровень роста является для компании крупнейшим за последние 10 лет. Эксперты связывают столь бурный рост с серьезным расширением ассортимента и с высокоэффективной системой логистики.