ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

03.04.2019 23:48



Банк России совместно с Федеральной антимонопольной службой России дал отечественным банкам рекомендацию, которая предполагает раскрытие всех комиссий за оплату услуг ЖКХ перед рядовыми плательщиками, сообщает «Российская газета». Суть рекомендации заключается в указании всех комиссий за оплату через банкоматы до того, как человеку потребуется совершить какие-либо дополнительные действия, к примеру нажатие клавиш, переход в другой раздел меню и тому подобное. Подобную информацию предлагается указывать крупным, легко читаемым текстом.