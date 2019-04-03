Австрия вводит налог для крупных интернет-компаний

03.04.2019 23:39



Правительство Австрии одобрило введение 5% налога для крупных компаний, осуществляющих свою деятельность в сети интернет, сообщает «ТАСС». К таким компаниям, к примеру, относится «Google», «Amazon», «Facebook» и прочие им подобные компании. Одним из основных критериев, определяющих компанию как крупную, является годовой доход в мире более 750 млн евро и более 10 млн евро на территории Австрии. Австрийское правительство надеется, что вся остальная Европа последует их примеру и введет подобный налог.