В США учёные отказались от опытов на кошках

03.04.2019 23:12



В Соединенных Штатах будет закрыта 37-летняя программа по исследованию токсоплазмоза. В рамках программы кошек заражали токсоплазмозом (заболеванием, обычно вызываемым употреблением в пищу недоваренного зараженного мяса) для изучения болезней пищевого происхождения. По прошествии некоторого времени животных усыпляли. Против подобных экспериментов выступили как зоозащитники, так и конгрессмены обеих партий. Как подсчитали эксперты из организации White Coat Waste Project, которая борется против проведения опытов над животными, за период существования данной программы исследователи усыпили свыше 3000 кошек, передает Life.ru.