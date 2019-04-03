В Китае создали самый длинный в мире электроавтобус, вмещающий 250 человек
Китайская автомобильная компания BYD выпустила самый длинный в мире электробус К12А, длина которого составила 27 метров. Транспортное средство вмещает более 250 человек.
Сегодня КНР является бесспорным лидером электрического общественного транспорта. Согласно оценкам экспертов, 99% всех электроавтобусов перемещаются по китайским дорогам.
Трехсекционный электробус с двумя «гармошками» был разработан для колумбийской транспортной системы TransMilenio. Автобус развивает максимальную скорость до 70 км/ч и может перемещаться на одном полном заряде на расстояние до 300 километров.
К12А - первый в мире электроавтобус с полным приводом. Это даст возможность увеличить проходимость транспортного средства и уменьшить расходы энергии, пишет hightech.fm.
Ell bus mas grande de la historia de los eléctricos, el BYD K12A hecho para @transmilenio y otros sistemas BRT del mundo, evitara 193 tons de CO2 equivalentes a sembrar 8.900 arboles pronto transmitiremos desde nuestra casa matriz @Shenzhen China @BYD #bus #Colombia pic.twitter.com/pU3oRc93MB— BYD Eléctricos Col (@BYD_Electricos) 1 апреля 2019 г.
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