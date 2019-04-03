В Китае создали самый длинный в мире электроавтобус, вмещающий 250 человек

03.04.2019 22:28



Китайская автомобильная компания BYD выпустила самый длинный в мире электробус К12А, длина которого составила 27 метров. Транспортное средство вмещает более 250 человек.

Сегодня КНР является бесспорным лидером электрического общественного транспорта. Согласно оценкам экспертов, 99% всех электроавтобусов перемещаются по китайским дорогам.

Трехсекционный электробус с двумя «гармошками» был разработан для колумбийской транспортной системы TransMilenio. Автобус развивает максимальную скорость до 70 км/ч и может перемещаться на одном полном заряде на расстояние до 300 километров.

К12А - первый в мире электроавтобус с полным приводом. Это даст возможность увеличить проходимость транспортного средства и уменьшить расходы энергии, пишет hightech.fm.