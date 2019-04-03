Росавиация предложила Украине возобновить авиасообщение между странами

03.04.2019 20:50



Представители Росавиации обратились к правительству Украины с предложением по восстановлению авиационного сообщения, что должно принести благо и пользу, в первую очередь, гражданам двух стран, сообщает «ТАСС». Данное предложение послужило ответом властям Украины на полный запрет частных авиационных перелетов между двумя странами. Авиасообщение со стороны Украины было прекращено 16 сентября 2015 года, согласно решению Петра Порошенко.