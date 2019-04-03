Минтранс не будет вводить ограничение на габариты ручной клади

03.04.2019 18:58



Заместитель министра транспорта, курирующий авиационный блок, Александр Юрчик сообщил, что в Министерстве транспорта отказались от идеи ввести ограничения на габариты ручной клади, которую пассажиры могут пронести с собой в салон самолета, поэтому будут сохранены действующие правила, регулирующие этот вопрос. При этом, авиакомпании имеют возможность регулировать нормы провоза багажа в рамках тех требований, которые установлены Минтрансом, пишет ТАСС.