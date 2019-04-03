Закон о хостелах вступит в силу после окончания курортного сезона

03.04.2019 17:26



Совет Федерации определился с началом введения в действие закона о запрете хостелов в многоквартирных домах. Так, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству заявил, что комиссией принято компромиссное решение, которое устроит все заинтересованные стороны. Поэтому, планируется, ввести в действие запрет на размещение хостелов в жилых многоквартирных домах с 1 октября текущего года, пишет РИА Новости.