НАТО намеревается провести украинские суда через Керченский пролив. Что ответит Россия

03.04.2019 15:26



Вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс ответил на заявление постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая анонсировала усиление влияния Альянса в Черноморском регионе, а также намерение НАТО оказывать поддержку Украине при проходе ее судов через Керченский пролив.

"А что Украину поддерживать - у нее что, брюки падают, или ремень порвался?" - заявил Фикс.

По его словам, все иностранные суда, независимо от того, под каким флагом они входят в территориальные воды России, обязаны соблюдать законодательство РФ. В том же случае, если военные корабли НАТО, США или любой другой страны попытаются пройти Керченский пролив без получения соответствующего разрешения от РФ, пограничная служба России воспрепятствует им и сумеет защитить государственные границы страны, пишет Российская газета.