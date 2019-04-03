НАТО гарантирует проход судов Украины через Керченский пролив

03.04.2019 06:29



Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО планирует принять специальные меры в отношении России для того, чтобы освободить Черноморский регион от российского влияния. Для этого разработан специальный документ, в соответствии с которым НАТО увеличивает свое присутствие в регионе, а также усиливает разведку, в том числе и воздушную. Еще одним немаловажным пунктом документа является намерение НАТО выступить гарантом безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. Хатчисон выразила надежду, что во время совещания глав внешнеполитических ведомств Альянса, которое состоится на этой неделе в Вашингтоне, вышеназванный документ будет принят, пишет ТАСС.