Дело Кокорина и Мамаева. Осудят ли футболистов-дебоширов

03.04.2019 14:58



Пресненский суд города Москвы начал рассматривать дело футболистов-дебоширов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Известно, что обвиняемые уже находятся в здании суда и будут присутствовать на первом заседании. Футболистов, вместе с их сообщниками бывшим футболистом Александром Протасовицким и братом Александра Кокорина Кириллом, обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с октября прошлого года, пишет Спорт-Экспресс.