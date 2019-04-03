Украина ввела запрет на любые прямые авиаперелеты с Россией

03.04.2019 14:07



Украина официально ввела запрет на все прямые авиаперелеты с Россией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение украинского кабмина. Ранее соответствующую инициативу подали сотрудники МВД. Уточняется, что запрет был введен после того, как Россию посетили кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее пребывание в Москве украинских политиков и их встреча с российским премьером Дмитрием Медведевым вызвала массу споров и критики не только со стороны политиков, но и общественности. Киевским властям этот российско-украинский диалог категорически не понравился.