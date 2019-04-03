Зеленский выдвинул Порошенко ряд требований

03.04.2019 13:38



Команда, которая работает с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, предъявила нынешнему главе страны Петру Порошенко несколько требований, передает РИА Новости со ссылкой на Facebook штаба шоумена. Так, в числе прочего они требуют отозвать законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также назначить судей и запустить Высший антикоррупционный суд.

Кроме этого, от Порошенко потребовали, чтобы он обнародовал «перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет».