Если Зеленский победит, то Саакашвили вернется на Украину

03.04.2019 09:16



Михаил Саакашвили снова выходит «на большую арену». Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, выступая по ТК «Рустави 2» выразил уверенность в том, что на выборах президента Украины победит именно Владимир Зеленский, и это станет настоящей революцией. Как передает Интерфакс, политик также поделился своими планами о том, что в случае победы этого кандидата во втором туре он планирует вернуться на Украину, а также восстановить гражданство в этой стране.

Экс-президент уверяет, что он очень любит Украину и вернется, чтобы восстановить украинское гражданство. При этом, как заявил Саакашвили, никаких должностей он занимать не собирается, но готов к тому, чтобы оказать «серьезную помощь».