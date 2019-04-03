Трамп снова требует от НАТО увеличить расходы

03.04.2019 08:23



Глава США Дональд Трамп снова поднял вопрос о военном обеспечении страны. Так, во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он снова стал требовать, чтобы альянс увеличил расходы на эту сферу, передает Газета.ру со ссылкой на Associated Press. По словам американского лидера, США продолжает платить непропорционально большую сумму, но и остальные страны тоже «вносят достаточно серьезный вклад».

«Мы вместе работали над тем, чтобы заставить некоторых наших союзников выплатить свою справедливую долю», — подчеркнул глава США в беседе с представителями СМИ. Отметив, что в некоторые моменты выплаты будут повышаться.