Тимошенко обвиняет Петра Порошенко в фальсификации на выборах

02.04.2019 14:11



Лидер «Батькивщины» Юля Тимошенко, которая ранее приняла участие в предвыборной гонке, выступила на пресс-конференции с заявлением, обвинив нынешнего главу Украины Петра Порошенко в фальсификации выборов, информирует ТАСС. По ее словам, выборы на Украине оказались самым настоящим фарсом.

Тимошенко подчеркивает: итоги выборов «были не просто сфальсифицированы, они были искажены». При этом политик допускает нарушение и со стороны еще одного участника выборной гонки: не исключено, что внефракционный депутат-однофамилец Юрий Тимошенко «мог забрать часть ее голосов».

Однако в итоге Тимошенко не планирует оспаривать итоги голосования, поскольку она не верит в украинское правосудие.