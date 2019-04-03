В России запретят микрокредитование под залог жилья

03.04.2019 07:19



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному ведомству разработать законопроект, который запрещает выдавать микрокредиты под залог жилья. Матвиенко мотивировала необходимость подобного запрета тем, что ситуация, когда человек теряет единственное жилье из-за невозможности погасить микрозайм, прежде всего негативно отражается на семьях с детьми. Заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев сообщил, что данный законопроект уже находится в работе и его планируется внести на рассмотрение в апреле текущего года для того, чтобы успеть принять документ в весеннюю сессию, пишет РИА Новости.