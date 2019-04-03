Разработчиков космического корабля "Федерация" уволили за нерадивость

03.04.2019 07:39



Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину, по которой были уволены разработчики космического корабля "Федерация", создаваемого РКК "Энергия" с 2009 года. Так, по словам Рогозина, работа по созданию корабля была организована не должным образом, из-за чего не удавалось завершить проект в установленные сроки. Поэтому, было принято решение уволить "нерадивых товарищей". В настоящее время работа над проектом налажена и в 2022 году планируется приступить к летным испытаниям космического корабля, пишет РИА Новости.