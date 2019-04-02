Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 АПР, 01:24 МСК
USD (ЦБ)    65,4726
EUR (ЦБ)    73,3162

03 АПР, 01:24 МСК
USD (ЦБ)    65,4726
EUR (ЦБ)    73,3162

В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией

02.04.2019 23:35
В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией

Джеймс Бранденстайн, являющийся главой космической компании «NASA», заявил о том, что для его компании очень важно сохранить партнерские взаимоотношения с Россией, сообщает «ТАСС». Данное заявление было сделано в связи с появившейся информацией о том, что США намерены доставить своих астронавтов на МКС при помощи американских космических кораблей, которые будут запущены с территории США. Глава «NASA» поспешил заверить своих российских партнеров в том, что данные действия не несут в себе никакого политического подтекста.

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 3

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 4

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

Узнай, страна

Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных»

Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных»

В Тамбовской области откроют ресурсные классы для детей-аутистов

В Тамбовской области откроют ресурсные классы для детей-аутистов

В Ленинградской области запущен терминал по производству и перегрузке СПГ

В Ленинградской области запущен терминал по производству и перегрузке СПГ

В Волгограде отгружается оборудование для строящегося в Омске катализаторного завода

В Волгограде отгружается оборудование для строящегося в Омске катализаторного завода

Новости дня

00:51 Россия и КНДР активизировали контакты правоохранительных органов Россия и КНДР активизировали контакты правоохранительных органов
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
00:37 Верховный суд Венесуэлы аннулирует неприкосновенность Гуайдо Верховный суд Венесуэлы аннулирует неприкосновенность Гуайдо
00:17 Порошенко выразил сожаление после смерти Ведьмы в Донбассе Порошенко выразил сожаление после смерти Ведьмы в Донбассе
02 АПР, 23:48 «Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине «Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
02 АПР, 23:25 Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
02 АПР, 23:20 NASA показало лучшие проекты марсианских домов NASA показало лучшие проекты марсианских домов Видео
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
02 АПР, 22:55 Audi анонсировала появление беспилотного электрокара Audi анонсировала появление беспилотного электрокара

Узнай, страна!

02 АПР, 17:19 Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных» Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
02 АПР, 16:01 В Ленинградской области запущен терминал по производству и перегрузке СПГ В Ленинградской области запущен терминал по производству и перегрузке СПГ
01 АПР, 13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter