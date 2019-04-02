В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией

02.04.2019 23:35



Джеймс Бранденстайн, являющийся главой космической компании «NASA», заявил о том, что для его компании очень важно сохранить партнерские взаимоотношения с Россией, сообщает «ТАСС». Данное заявление было сделано в связи с появившейся информацией о том, что США намерены доставить своих астронавтов на МКС при помощи американских космических кораблей, которые будут запущены с территории США. Глава «NASA» поспешил заверить своих российских партнеров в том, что данные действия не несут в себе никакого политического подтекста.