В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты

03.04.2019 06:52



На официальном сайте Росздравнадзора появилась информация о прекращении поставок на российский рынок некоторых лекарственных средств. Речь идет об антисептическом спрее "Септолете плюс", применяемом для лечения инфекций полости горла. При этом в ведомстве подчеркнули, что прекращение поставок не связано с нарушениями качества и безопасности препарата. Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.

Также сообщается о прекращении поставок в Россию еще одного лекарства - противоопухолевого препарата "Мюстофоран", причина которых не связана с качеством лекарственного средства. В сообщении говорится, что, по информации компании-производителя, прекращение поставок связано с производственными причинами. Данный препарат прекратят завозить на российский рынок 1 апреля 2020 года, пишет RT.