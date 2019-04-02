«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине

02.04.2019 23:48



Сергей Лавров, являющийся министром иностранных дел Российской Федерации, заявил, что Порошенко «отбился от рук Европы», поскольку у него имеются могущественные «покровители» в США, сообщает «Газета.ру». По словам Лаврова, европейские представители крайне возмущены нарушениями, которые были допущены в ходе первого этапа президентских выборов на Украине, однако повлиять на сложившуюся ситуацию они не могут, поскольку Порошенко попросту не прислушивается к их словам.